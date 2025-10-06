На юге России два человека пострадали при ударе ВСУ по нефтезаводу
В Краснодарском крае обломки беспилотников упали на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Оперштаб региона сообщил об этом в своём Telegram-канале.
По информации штаба, падение обломков вызвало возгорание.
«Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — сказано в сообщении.Кроме того, обломки беспилотников упали на участок частного дома в селе Дедеркой. Там произошёл пожар, который оперативно потушили. В результате происшествия повреждены окна дома. Пострадавших в этом инциденте нет. На местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.
Ранее сообщалось, что после обстрела больницы в Белгороде работают на генераторах из-за повреждения энергосети.