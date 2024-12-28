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Российские военные обнаружили около разрушенного частного дома свиней, которые поедали трупы бойцов ВСУ. Кадры в своём Telegram-канале опубликовал доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый.
Военнослужащий написал, что именно так выглядит конец украинских солдат, после чего призвал всех одуматься. Он подчеркнул, что если Владимир Зеленский не капитулирует, то такой конец будет ждать всех украинцев.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ на Сватовско-кременском направлении фронта сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реки, чтобы избавиться от тел.
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Анастасия Чинкова