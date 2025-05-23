Верка Сердючка отказалась от участия в мероприятии в поддержку ВСУ

Андрей Данилко (Верка Сердючка) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отказался принимать участие в музыкальном фестивале, на котором соберут средства для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщило издание MK.RU, об этом рассказал актёр Стас Садальский.
Напомним, что в марте Минкультуры Украины не выпустил Андрея Данилко из страны. Все его концерты за рубежом были перенесены, а именно в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.
Двадцать седьмого февраля Минкультуры Украины объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на родину.
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Двадцать седьмого февраля Минкультуры Украины объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на родину.
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Анастасия Чубина