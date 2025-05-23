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Верка Сердючка отказалась от участия в мероприятии в поддержку ВСУ

Андрей Данилко (Верка Сердючка) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Андрей Данилко (Верка Сердючка) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отказался принимать участие в музыкальном фестивале, на котором соберут средства для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщило издание MK.RU, об этом рассказал актёр Стас Садальский.
Напомним, что в марте Минкультуры Украины не выпустил Андрея Данилко из страны. Все его концерты за рубежом были перенесены, а именно в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.

Двадцать седьмого февраля Минкультуры Украины объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на родину.

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Вертолет Ми 28: почему его называют «Ночной охотник» и в чем его преимущества перед западным аналогом
23 мая 2025, 17:52

Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Ми-28Н, известный в НАТО под обозначением Havoc («Опустошитель»), — это российский ударный вертолет нового поколения, спроектированный для уничтожения бронированной техники, живой силы и воздушных целей в условиях интенсивного противодействия.
Сеголня «Ночной охотник» остается одним из ключевых инструментов российской армейской авиации в современных конфликтах. Об истории создания вертолёта и его преимуществах, расскажет «Радио 1».

История создания вертолета МИ-28


Разработан и производится на заводе «Роствертол», входящем в холдинг «Вертолёты России». Машина сочетает высокую боевую эффективность, надёжную бронезащиту и способность действовать в любое время суток, что и обеспечило ей прозвище «Ночной охотник».

Работы над новым ударным вертолетом начались в 1978 году на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Проект реализовывался в рамках государственного конкурса, объявленного в 1976 году, параллельно с разработкой альтернативного проекта от ОКБ Камова — будущего Ка-50.

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Концепция Ми-28 изначально предусматривала двухместную компоновку и максимальную живучесть на поле боя. Первый прототип поднялся в воздух в ноябре 1982 года. В дальнейшем, в 1983 и 1985 годах, были построены ещё два опытных образца, с учетом замечаний заказчика и внесённых конструктивных изменений.

Испытания показали высокую боевую эффективность машины — в ходе полигонных тестов Ми-28А сумел обнаружить и «поразить» все цели, оставаясь при этом незамеченным, в то время как конкурирующий Ка-50 показал куда более скромные результаты. Несмотря на успешные испытания, в 1980-х приоритет был отдан Ка-50, и развитие Ми-28 временно заморозили.

Возвращение проекта произошло в середине 1990-х годов: в 1996 году состоялся первый полёт модернизированной версии Ми-28Н, а с 2005 года начались полномасштабные государственные испытания. Вертолет был официально принят на вооружение в октябре 2009 года.

ТТХ МИ-28


Ми-28 управляется экипажем из двух человек — пилота и оператора вооружения, размещенных в бронезащищённых, раздельных отсеках. Кроме того, в конструкции предусмотрен эвакуационный отсек, рассчитанный на размещение двух-трёх человек, что позволяет использовать машину в экстренных ситуациях для вывоза раненых или экипажа повреждённой техники.

Вертолет оснащён двумя турбовальными двигателями ТВЗ-117ВМ, каждый мощностью по 2200 лошадиных сил.

  • Масса пустого вертолета: 8095 кг;
  • нормальная взлетная масса: 10 900 кг;
  • максимальная взлетная масса: 12 100 кг;
  • боевая нагрузка: до 2300 кг;
  • запас топлива: 1500 кг;
  • максимальная скорость полета: до 300 км/ч;
  • крейсерская скорость: 265 км/ч;
  • практическая дальность: около 435 км;
  • перегоночная дальность (с дополнительными баками): до 1100 км.
Вертолет уверенно чувствует себя на малых и средних высотах, способен оперативно перебрасываться между районами боевых действий и выполнять длительные патрулирования при минимальной дозаправке.

Диаметр несущего винта составляет 17,2 метра. Такая величина обеспечивает стабильную подъёмную силу, а также позволяет вести маневренный бой на малых высотах — важнейшее условие при поддержке сухопутных войск.

Конструкция вертолета МИ-28


Ми-28 выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом Х-образной формы. Его фюзеляж изготовлен из алюминиевых сплавов с применением композитных материалов. Основная кабина защищена титановой броней, способной выдерживать попадание 12,7-мм пуль и 20-мм снарядов. Оператор вооружения и пилот размещаются в раздельных защищённых капсулах, разделённых бронеперегородкой.

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Система безопасности включает амортизирующие кресла, энергопоглощающее шасси и аварийную систему отделения кабины от фюзеляжа, обеспечивающую выживание экипажа даже в критических ситуациях. Два турбовальных двигателя ВК-2500 обеспечивают скорость до 320 км/ч и высокую маневренность на малых высотах.

Чем вооружен «Ночной охотник»


Основу огневой мощи составляет 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная в подвижной установке в носовой части. Под крыльями размещены четыре точки подвески, позволяющие нести: до 16 управляемых противотанковых ракет «Атака-В», блоки неуправляемых ракет калибра 80–122 мм, авиационные бомбы, ракеты класса «воздух-воздух» типа «Игла».

Система управления вооружением позволяет эффективно вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Установлены тепловизоры, лазерные дальномеры и системы целеуказания.

Вертолёт Ми-28 (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Модификации вертолета Ми-28 «Ночной охотник»


Ударный вертолет Ми-28 прошел несколько этапов модернизации.

В 1985 году появился Ми-28А с двигателями ТВЗ-117ВМА, но серийное производство модели так и не было запущено — ставка была сделана на всепогодную модификацию.

Прорывной версией стал Ми-28Н «Ночной охотник», принятый на вооружение в 2009 году. Он получил РЛС «Арбалет», систему ночного видения, тепловизор и комплекс управляемого вооружения, включая ракеты «Атака».

В 2016 году стартовала разработка глубоко модернизированной версии Ми-28НМ — новейшей модификации с улучшенной РЛС, усиленной защитой и возможностью взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами.

Почему вертолет МИ-28 прозвали «Ночной охотник»


Прозвище «Ночной охотник» вертолет получил за высокоэффективные системы ночного видения и тепловизионную аппаратуру. Эти технологии позволяют обнаруживать цели на дистанции до 10 километров в условиях полной темноты и сложной метеообстановки, делая Ми-28Н универсальным оружием ночного боя.

Сравнение с западными аналогами


Наиболее близкий по характеристикам западный аналог — американский AH-64 Apache. В сравнении с ним Ми-28Н демонстрирует высокую бронезащищенность и мощность двигателей. Apache традиционно лидирует в области электроники и систем наведения, однако версия Ми-28НМ существенно сокращает этот разрыв за счёт современных цифровых комплексов, автоматизированных систем управления и связи.

Где применялся МИ-28


Ми-28Н прошёл обкатку в реальных боевых условиях — в том числе в Сирии, где участвовал в операциях по поддержке сухопутных войск и уничтожению террористических объектов.

С 2022 года активно используется в зоне специальной военной операции. Экипажи отмечают высокую эффективность машины в условиях сложного рельефа и плотной ПВО.

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#вооружение
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Политолог рассказал, как на Украине отмывают деньги
Политолог Расмуссен: Киев отмывает деньги путём перепродажи оружия с Запада
23 мая 2025, 17:24

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

На Украине активно отмывают деньги путём перепродажи оружия, которое поставляет Запад. Об этом в интервью «Известиям» заявил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.
Он отметил, что Вашингтон отправляет Киеву определённое количество боеприпасов или вооружения, и только 30–40% оружия реально попадало на передовую — такие данные Расмуссен привёл из независимого источника.

Спустя время эти боеприпасы, снаряжение, вооружение можно найти на чёрном рынке — в Турции, у террористов в Африке, у наркокартелей в Америке.
«Откуда? А на стволе — серийный номер США. Прослеживается номер — и вот он, из партии для Украины», — сказал политолог.
Западные СМИ только сейчас подняли эту тему, так как Запад, продвигая свой «сюжет», хочет дистанцироваться от проекта «Украина», поделился своим мнением Расмуссен.

Перепродаваться может абсолютно всё — от запчастей для грузовиков до деталей танков, артиллерийских систем и даже комплектующих для дронов. Такие вещи легко могут оказаться у террористических организаций или преступных группировок. По словам политолога, наркокартели и криминальные структуры отдадут огромные деньги за определённые запчасти и оружие.

Ранее Владимир Зеленский вновь попросил президента США Дональда Трампа о военной помощи. Глава киевского режима направил соответствующее письмо американскому лидеру.

Напомним, что, по разным оценкам, Украина должна США примерно 350 миллиардов долларов за оказанную помощь.

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В школе Дубны открыли памятную доску с именами погибших воинов-выпускников
23 мая 2025, 16:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На фасаде школы №1 в Дубне торжественно открыли мемориальные доски с именами 20 погибших учеников – воинов Великой Отечественной войны и спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Среди выпускников школы двое погибли в зону проведения СВО. Это ефрейтор Андрей Алёшин и рядовой Сергей Цыганов. Оба посмертно получили ордена Мужества.
«С нами были близкие погибшего защитника Сергея Цыганова. Поблагодарили маму Людмилу Ивановну за то, что она воспитала настоящего патриота. Сергей Цыганов и Андрей Алёшин навсегда останутся примером стойкости и отваги. Также в этот день открыли обновлённую мемориальную доску с именами погибших учеников и педагогов –участников Великой Отечественной. Сохраним память о каждом защитнике Родины», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Почтить память героев собрались школьники, учителя, ветераны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Дубны.

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#выпускники
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Минобороны: 270 военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена
23 мая 2025, 16:50

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

270 военнослужащих и 120 гражданских возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, о котором стороны договорились в турецком Стамбуле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первые за три года прямые российско-украинские переговоры состоялись 16 мая во дворце Долмабахче. Помощник президента России Владимир Мединский говорил, что стороны обменяются военнопленными в формате «тысяча на тысячу» в ближайшее время.

Кроме того, украинская сторона запросила прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Мединский отмечал, что РФ «приняла этот запрос к сведению». Также стороны договорились выработать видение «возможного будущего прекращения огня».

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Хинштейн: три человека остаются в реанимации после атаки ВСУ на Льгов
23 мая 2025, 15:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Три человека — две женщины и мужчина—- остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по Льгову (Курская область), они в тяжёлом, но стабильном состоянии. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ночью пострадавших прооперировали, врачи делают всё возможное, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.
Он добавил, что в Курской областной больнице находятся 15 человек, ещё одна пациентка будет восстанавливаться дома.

Атаки дронов ВСУ на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались не только Елец и Липецкая область, но и Москва, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют на запасные аэродромы, в Ельце обломки дронов вызвали пожар, потребовалась эвакуация в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди них — два ребёнка.

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