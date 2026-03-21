Дом загорелся после падения дрона в российском регионе

Хинштейн: частный дом загорелся в Курске после падения дрона ВСУ
Фото: iStock/DarthArt

Украинский беспилотник упал и спровоцировал пожар в Железнодорожном округе Курска. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



В результате повреждения получили не менее трех автомобилей. Также вблизи микрорайона Волокно из-за падения обломков загорелся частный дом.

Предварительно, пострадавших нет. В настоящий момент на местах ЧП работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Перед этим пресс-служба Минобороны России сообщила, что за последние сутки средства ПВО перехватили 668 БПЛА самолетного типа и девять управляемых авиабомб.

Лидия Пономарева

