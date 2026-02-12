SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Республику Коми
Украинские беспилотники атаковали Республику Коми. По данным источника SHOT, в Ухте прогремели взрывы.
В настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала из ТЦ «Ярмарка», по городу звучат сирены. Ранее в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА, а в аэропорту Ухты вводились временные ограничения на работу.
В Мичуринске Тамбовской области до этого отменили школьные занятия. Такое решение принял глава города Максим Харников на фоне недавних атак БПЛА Украины на городскую территорию.
По словам местных властей, необходимые меры обеспечат безопасность детей и педагогов. Учебные учреждения временно закрыли, родителям направили уведомления о ситуации и рекомендовали оставаться дома.
