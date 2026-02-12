«Можем дотянуться до любого региона»: эксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми

12 февраля 2026, 12:31

Дандыкин: ВСУ могли запустить БПЛА по Коми с территории Украины

Фото: istockphoto/bbsferrari

Беспилотники могли запустить в сторону Республики Коми с территории Украины. Такой сценарий допустил военэксперт Василий Дандыкин.





Как пишет NEWS.ru, по его словам, также нельзя полностью исключать версию о причастности «спящих ячеек», которые могут находиться в России. Собеседник уточнил, что в современных условиях беспилотник можно собрать даже в домашних условиях.





«Я думаю, что [ВСУ] атаковали [Республику Коми] с территории Украины. Возможно, это и была их цель: «Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона». Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные», — добавил Дандыкин.