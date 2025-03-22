Дрон ВСУ атаковал автомобиль российских полицейских в Запорожской области

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Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль полиции в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
Отмечается, что атака на служебный автомобиль полиции была осуществлена ВСУ в районе 12:00 в субботу, 22 марта. Автомобиль получил значительные повреждения. Правоохранители, к счастью, не пострадали.
Также в этот же день была зафиксирована атака беспилотника рядом с отделением полиции.
Ранее сообщалось, что десятилетний житель Курской области украл боекомплект ВСУ и передал российским военным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также в этот же день была зафиксирована атака беспилотника рядом с отделением полиции.
Ранее сообщалось, что десятилетний житель Курской области украл боекомплект ВСУ и передал российским военным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова