Дрон ВСУ отправил российского школьника в реанимацию с тяжелыми травмами
В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава доставили подростка, получившего тяжелые травмы в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.
Инцидент произошел 30 марта в селе Грузское — дрон атаковал автомобиль, в котором находился 15-летний юноша. В настоящий момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и конечностей.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что четыре человека пострадали в результате удара украинских сил по жилому дому в Васильевке. Из-под завалов извлекли женщин 1942, 1970 и 1993 годов рождения, а также трехлетнего ребенка.
