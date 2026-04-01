Дрон ВСУ отправил российского школьника в реанимацию с тяжелыми травмами

Фото: iStock/sudok1

В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава доставили подростка, получившего тяжелые травмы в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.



Инцидент произошел 30 марта в селе Грузское — дрон атаковал автомобиль, в котором находился 15-летний юноша. В настоящий момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и конечностей.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что четыре человека пострадали в результате удара украинских сил по жилому дому в Васильевке. Из-под завалов извлекли женщин 1942, 1970 и 1993 годов рождения, а также трехлетнего ребенка.

Лидия Пономарева

