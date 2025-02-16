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ВСУ атаковали кассетными снарядами ведущую в Крым трассу в Запорожской области

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ ударили кассетными боеприпасами по ведущей в Крым трассе в Запорожской области. Данных о жертвах нет, проинформировал в Telegram-канале вице-губернатор региона Антон Тицкий.
«Участок трассы «Харьков — Симферополь — Ялта», пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы», — написал Тицкий.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдума. Вместе с ней российскими субъектами стали Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР).

Крым присоединился к РФ в результате референдума в 2014 году.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили дрон ВСУ на левобережье Днепра.

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#новости
Рабочие в Греции не дали проехать грузовикам с 350 тоннами тротила для Украины
902.gr: В Греции рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с тротилом для Украины
16 февраля 2025, 14:40

Фото: iStock/Vera Shestak

В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 тоннами взрывчатых веществ, которые были доставлены в город Лаврио для производства боеприпасов для Украины, передает информационный сайт Компартии Греции 902.gr.
Представители местного Рабочего центра заблокировали проезд машинам, которые перевозили взрывчатку без должных мер предосторожности через город. Уточняется, что тротил предназначался для производства снарядов калибра 155 миллиметров для поставок ВСУ.

Участник протеста добились того, чтобы часть взрывчатки вернули обратно. Согласно информации сайта, перевозку осуществят снова в ночное время, когда все предприятия и магазины в городе Лаврио будут закрыты. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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В Германии сделали заявление о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
Handelsblatt: Европа потерпела поражение в конфликте на Украине
16 февраля 2025, 14:19

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз (ЕС) потерпел поражение в украинском конфликте и теперь будет наблюдать, как РФ и США будут решать судьбу республики. Об этом пишут обозреватели Handelsblatt.
«Это стратегический и политический провал первого порядка», — сказано в статье.

Автор материала считает, что, пытаясь помочь Киеву, европейские страны лишь нанесли ущерб себе, не достигнув ни одной поставленной цели. Теперь Европа не может отстаивать собственные интересы, как и планировать будущее, резюмировал журналист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что политическая элита ЕС — неадекватна и некомпетентна. Так он отреагировал на слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о том, что Европа отошла от собственных ценностей.

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#россия
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Бойцы ВС РФ захватили БПЛА ВСУ на левом берегу Днепра
16 февраля 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие захватили работоспособный дрон украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей силовых ведомств.
«На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», — сказано в материале.
Также бойцы ВС РФ захватили плавсредство противника.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар на критическом объекте инфраструктуры. Как уточнил глава областной военной администрации Виталий Ким, перед пожаром были слышны взрывы. При этом чиновник не назвал объект, о котором шла речь.

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Взрыв произошел рядом с автобусом ТЦК на Украине
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На Мюнхенской конференции раздался крик Зеленского, пишут СМИ
ZDF посчитал речь Зеленского на Мюнхенской конференции криком о помощи
16 февраля 2025, 12:06

Владимир Зеленский

Речь Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене напоминает крик о помощи. Об этом рассказал корреспондент ZDF Ульф Рёллер.
«Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — прокомментировал он.
По словам Рёллера, нежелание Вашингтона давать Киеву гарантии, стремление республиканца Дональда Трампа к миру, а также снижение поддержки Украине заставляют главаря киевского режима кричать о помощи.

«Появление Зеленского (на конференции. — прим. ред.) было криком о помощи, почти криком», — добавил корреспондент ZDF.
Ранее на Западе рассказали, какая судьба ждет Владимира Зеленского. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

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Объект критической инфраструктуры загорелся на Украине
Глава ОВА Ким сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве
16 февраля 2025, 11:32

Фото: istockphoto/grafoto

Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаеве на юге Украины. Как уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, перед возгоранием произошли взрывы.
«Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры (в Николаеве – ред.), возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал Ким в Telegram.
На каком объекте все произошло, чиновник не уточнил.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости специальной военной операции на Украине.

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