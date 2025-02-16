ВСУ атаковали кассетными снарядами ведущую в Крым трассу в Запорожской области

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Боевики ВСУ ударили кассетными боеприпасами по ведущей в Крым трассе в Запорожской области. Данных о жертвах нет, проинформировал в Telegram-канале вице-губернатор региона Антон Тицкий.
«Участок трассы «Харьков — Симферополь — Ялта», пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы», — написал Тицкий.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по результатам референдума. Вместе с ней российскими субъектами стали Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР).
Крым присоединился к РФ в результате референдума в 2014 году.
Ранее сообщалось, что российские военные захватили дрон ВСУ на левобережье Днепра.
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