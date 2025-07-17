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Дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Воронеже, появились кадры

SHOT: БПЛА ВСУ врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Воронеже
Фото: iStock/Naypong

Украинский БПЛА врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Воронеже. Данную информацию передает издание SHOT со слов очевидцев происшествия.



Свидетели сообщили, что приблизительно за 20 минут до обнаружения последствий они услышали сильный грохот в районе улицы Айвазовского. Вслед за этим появился густой дым, поднимавшийся от одного из высотных зданий. По их словам, именно в это здание и врезался БПЛА.

Фото: Telegram-канал SHOT @shot_shot
Предварительные данные указывают на повреждения фасада здания и нескольких квартир в верхней части дома. Обломки беспилотника упали на припаркованные внизу автомобили.

На данный момент сведений о пострадавших людях не поступало. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы для ликвидации последствий и оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремело как минимум четыре взрыва. Причиной послужила работа систем противовоздушной обороны, сбивающих украинские БПЛА. Уточнялось, что несколько дронов были успешно нейтрализованы.
Мария Моисеева

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