Дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Воронеже, появились кадры
Украинский БПЛА врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Воронеже. Данную информацию передает издание SHOT со слов очевидцев происшествия.
Свидетели сообщили, что приблизительно за 20 минут до обнаружения последствий они услышали сильный грохот в районе улицы Айвазовского. Вслед за этим появился густой дым, поднимавшийся от одного из высотных зданий. По их словам, именно в это здание и врезался БПЛА.
Предварительные данные указывают на повреждения фасада здания и нескольких квартир в верхней части дома. Обломки беспилотника упали на припаркованные внизу автомобили.
На данный момент сведений о пострадавших людях не поступало. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы для ликвидации последствий и оценки ущерба.
Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремело как минимум четыре взрыва. Причиной послужила работа систем противовоздушной обороны, сбивающих украинские БПЛА. Уточнялось, что несколько дронов были успешно нейтрализованы.
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