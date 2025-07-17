Над Воронежем прогремело несколько взрывов, сбиты дроны ВСУ

17 июля 2025, 00:31

Губернатор Гусев: ПВО сбила несколько БПЛА ВСУ в небе над Воронежем

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Воронежем прогремело как минимум четыре взрыва. Причиной послужила работа систем противовоздушной обороны, сбивающих украинские БПЛА. Информацию очевидцев передает Telegram-канал SHOT. Несколько дронов в небе были успешно уничтожены, подтверждает губернатор региона Александр Гусев.





Изначально очевидцы, проживающие в Ленинском районе города, сообщили о четырех мощных хлопках, от которых ощутимо колебались стекла в окнах. Жители также наблюдали яркие вспышки в ночном небе над Воронежем.



Позже от Александра Гусева поступила информация, что несколько БПЛА ВСУ были обнаружены над городом. При этом режим опасности атаки дронов в регионе не отменяется.





«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.