Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар по подстанции в российском регионе
Беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. Это привело к отключению электроэнергии в городе. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Военный осведомитель», прикладывая видео с места событий.
На кадрах виден возникший на объекте пожар. Публикацию выложили в 22:32 (мск). Информация о возможных пострадавших не приводится.
При этом ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские системы ПВО в течение четырех часов уничтожили 57 украинских БПЛА над Брянской областью. Эти беспилотники сбивались с 16:00 до 20:00 (мск).
Вечером 21 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов доложил, что ВС РФ нанесли удар по заводу, где осуществлялась сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ. Предприятие находится в Днепропетровской области.
