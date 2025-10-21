Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар по подстанции в российском регионе

21 октября 2025, 23:27

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. Это привело к отключению электроэнергии в городе. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Военный осведомитель», прикладывая видео с места событий.