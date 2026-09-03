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Дроны попали в два многоквартирных дома в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В результате массированной атаки беспилотников на столичный регион пострадали два многоквартирных дома — на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке и на улице 1 Мая в Павловском Посаде. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



В Кубинке из-за дрона возник пожар на восьмом и девятом этажах, кроме того, загорелся балкон на седьмом этаже.

«Из дома эвакуировали десять человек. Самое главное — по предварительной информации никто не пострадал», — написал Воробьёв в своих социальных сетях.
В Павловском Посаде в восьми квартирах выбило окна. Возгорания нет.

Кроме того, из-за дрона начался пожар на территории завода в деревне Большое Буньково Богородского округа. На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что жители Московской области могут получать предупреждения о беспилотной опасности через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.
Лев Каштанов

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