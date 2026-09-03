Дроны попали в два многоквартирных дома в Подмосковье

03 сентября 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В результате массированной атаки беспилотников на столичный регион пострадали два многоквартирных дома — на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке и на улице 1 Мая в Павловском Посаде. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





В Кубинке из-за дрона возник пожар на восьмом и девятом этажах, кроме того, загорелся балкон на седьмом этаже.





«Из дома эвакуировали десять человек. Самое главное — по предварительной информации никто не пострадал», — написал Воробьёв в своих социальных сетях.