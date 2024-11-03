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Армия России очень скоро может окончательно разгромить боевиков ВСУ, предположил аналитик из Великобритании Александр Меркурис у себя на YouTube-канале.
«Россия все ближе к финальной точке и к окончательному разгрому Украины», — сказал эксперт.По словам Меркуриса, наступление ВС РФ продолжается, в частности, на Южнодонецком направлении. Причем беспокоятся об этом не только украинцы, но и западные союзники киевского режима, добавил Меркурис.
«Пессимизм распространяется и на западные столицы — по всему миру ощущают неладное», — заключил он.
Ранее сообщалось, какие решения придется принять Украине, если на выборах в США победят республиканцы.
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Никита Кротов