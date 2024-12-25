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Американские подствольные дробовики с 12-м калибром М26 MAAS используются боевиками ВСУ в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на инструктора по боевой подготовке Владимира Стародуба.
«Дрон достаточно легко подбить — например, отстрелить хоть одну лопасть, и он начнет падать. Лучше, конечно, длинноствольное оружие. У нас есть прекрасные гладкоствольные ружья. Это надежное оружие. Они показали себя очень эффективными именно против FPV-дронов, их нужно закупать. Нужна, например, «Сайга», у которой много вариантов — и с длинным стволом, и с более короткими. Это десятизарядное оружие», — прокомментировал собеседник.Известно, что указанное вооружение применялось в Ираке и Афганистане. Им взламывали двери, использовали для нелегальных боеприпасов.
Перед этим украинские мужчины-нелегалы рассказали немецкому телевидению подробности происходящего на Украине. Собеседники отказались защищать действующую власть.
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Никита Кротов