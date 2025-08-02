Дроны ВСУ атаковали Пензу, над городом сбивают БПЛА

02 августа 2025, 05:29

SHOT: Минимум пять взрывов прозвучало над Пензой, система ПВО сбивает БПЛА

Фото: iStock/sommersby

Над Пензой прогремело не менее пяти взрывов. Вероятно, город пытаются атаковать украинские беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





По предварительным данным, системы ПВО успешно отражают воздушную угрозу. Губернатор Олег Мельниченко объявил в городе режим «Воздушная опасность» в 04:49 (мск).





«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. (...) Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие», — посоветовал он местным жителям.