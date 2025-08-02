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Дроны ВСУ атаковали Пензу, над городом сбивают БПЛА

SHOT: Минимум пять взрывов прозвучало над Пензой, система ПВО сбивает БПЛА
Фото: iStock/sommersby

Над Пензой прогремело не менее пяти взрывов. Вероятно, город пытаются атаковать украинские беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По предварительным данным, системы ПВО успешно отражают воздушную угрозу. Губернатор Олег Мельниченко объявил в городе режим «Воздушная опасность» в 04:49 (мск).

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению. (...) Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие», — посоветовал он местным жителям.
Очевидцы, на которых ссылается SHOT, сообщают о 5-8 взрывах в северной части города. Один из дронов был сбит над лесом, на месте падения увидели дым. При этом в пресс-службе Росавиации объявили в 05:17 (мск), что в аэропорту Пензы вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь с 1 на 2 августа БПЛА ВСУ также устроили атаку на Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области. В посёлке Анна Воронежской области обломки сбитого дрона ранее повредили детский сад.

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Мария Моисеева

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