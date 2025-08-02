Украинский беспилотник рухнул перед детским садом и повредил здание

02 августа 2025, 03:20

SHOT: БПЛА ВСУ повредил детский сад в Воронежской области, образовалась воронка

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Детский сад в посёлке городского типа (ПГТ) Анна Воронежской области повреждён в результате падения украинского беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.