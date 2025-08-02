Украинский беспилотник рухнул перед детским садом и повредил здание
Детский сад в посёлке городского типа (ПГТ) Анна Воронежской области повреждён в результате падения украинского беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что около часа ночи в районе ПГТ прозвучало не менее девяти взрывов: часть со стороны леса, два — непосредственно над населённым пунктом. Один из БПЛА рухнул перед зданием детского сада. Взрывом повреждены само строение и детская площадка.
Образовалась воронка, при этом вся территория усеяна обломками дрона. Дополнительные разрушения от атаки ВСУ включают повреждённые окна в одном из офисных зданий города.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Информация о жертвах на текущий момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что женщины предприняли попытку штурма стадиона в украинском городе Винница. Ранее туда доставили около сотни мужчин для возможной мобилизации. Протесты местных жителей, которые не были согласны с мобилизацией, начались 1 августа. Митинг продолжился даже в комендантский час.
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