Над Рязанью раздалась серия взрывов, ПВО сбивает БПЛА ВСУ

02 августа 2025, 03:55

SHOT: Над Рязанью раздалось шесть взрывов, дроны ВСУ пролетели над городом

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Рязанью раздалась серия взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.