Над Рязанью раздалась серия взрывов, ПВО сбивает БПЛА ВСУ
Над Рязанью раздалась серия взрывов. Предварительно, ПВО отражает атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, в небе над городом прозвучало примерно 5-6 взрывов. Дроны двигались на низкой высоте, их можно было заметить и услышать. Раздавался гул моторов, виднелись яркие вспышки.
Можно предположить, что российские средства ПВО активно работают по целям. Официальных данных пока нет.
Ранее сообщалось, что детский сад в посёлке городского типа (ПГТ) Анна Воронежской области был повреждён в результате падения украинского беспилотника. Около часа ночи в районе ПГТ прозвучало не менее девяти взрывов: часть со стороны леса, два — непосредственно над населённым пунктом. Один из БПЛА упал перед зданием детского сада.
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