На Курск массированная атака украинских беспилотников

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Жители Курска сообщают о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Об этом рассказали «Радио 1» читатели.
Редакции рассказывают, что прозвучало уже свыше 30 взрывов в небе. Также видны вспышке от работы ПВО. Атака на город продолжается до сих пор. О первых взрывах читатели сообщили в районе 01:30 Власти пока никак не комментировали происшествие. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 0:01.
На данный момент известно, что один из беспилотников попал по многоэтажке. Там начался пожар. Огонь распространился на два верхних этажа.
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На данный момент известно, что один из беспилотников попал по многоэтажке. Там начался пожар. Огонь распространился на два верхних этажа.
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Иван Мусатов