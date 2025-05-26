Собянин: силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

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Еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.Это уже не первый случай за последние дни, когда ПВО отражают атаки дронов на столицу.
Под ночь 25 мая сообщалось, что жители Елабуги (Татарстан) стали говорить о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.
Также «Радио 1» передавало, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах.
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Мария Моисеева