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Житель Часового Яра Павел Морковин признался, что украинские военные размещали штабы в гражданских «пунктах несокрушимости», предназначенных для выдачи гуманитарной помощи.
«В городе — центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, который назывался «пункт несокрушимости», который находился в 19-м доме...», — объяснил он РИА Новости.По словам Павла, военные умышленно располагались в местах скопления мирных жителей, включая дом №19, чтобы избежать ударов российской армии. Морковин подчеркнул, что лично видел присутствие военных в таких пунктах.
«Это, я думаю, делалось все умышленно, потому что они прятались там и понимали, что россияне не ударят», — заключить мирный житель.Ранее сообщалось, что россиянам раскрыли условия и возможное содержание переговоров по Украине. Также недавно выяснилось о том, как командование ВСУ создало в тылу гей-батальоны*. Их активно раскручивают и рекламируют, выставляя как нечто положительное.
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Мария Моисеева