Дрозденко: над Тосненским районом Ленобласти силы ПВО уничтожили БПЛА

Фото: iStock/yucelyilmaz

Над Тосненским районом Ленинградской области силы ПВО уничтожили один беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.



«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет», — пишет Дрозденко в своем telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников на Лениградскую область. На фоне этого в некоторых районах региона могут быть перебои в работе интернета и мобильной связи.

Также стало известно об атаке украинских беспилотников на Татарстан. Там пролет дронов зафиксирован в Нижнекамске и Елабуге.
Иван Мусатов

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