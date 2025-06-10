Дрозденко: над Тосненским районом Ленобласти силы ПВО уничтожили БПЛА
Над Тосненским районом Ленинградской области силы ПВО уничтожили один беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет», — пишет Дрозденко в своем telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников на Лениградскую область. На фоне этого в некоторых районах региона могут быть перебои в работе интернета и мобильной связи.
Также стало известно об атаке украинских беспилотников на Татарстан. Там пролет дронов зафиксирован в Нижнекамске и Елабуге.