Росавиация: в аэропорту Нижнекамска временно приостановлена работа
В аэропорту Нижнекамска была временно приостановлена работа для обеспечения безопасности воздушной гавани. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск. Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
В ночь на 10 июня временные ограничения на работу аэропортов вводились в разных городах страны. Приостановка приема и отправки рейсов зафиксирована в воздушных гаванях Казани, Самары, Тамбова, Калуги и Саратова. К тому же была остановлена работа во всех аэропортах Москвы.