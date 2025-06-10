Дрозденко: в Ленобласти ведется отражение атаки БПЛА
В Ленинградской области ведется отражение атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идёт отражение атаки БПЛА. В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — пишет Дрозденко в своем telegram-канале.
Также атаке беспилотников подверглась республика Татарстан. Пролет украинских дронов был зафиксирован в Нижнекамске и Елабуге. В первом раздалось несколько взрывов. Предварительно, БПЛА пытаются ударить по заводам в северной части города.