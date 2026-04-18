В Туапсе завершились поиски 14-летней девочки после атаки беспилотников
В Туапсе завершились поиски 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что спустя двое суток спасатели завершили работы на месте происшествия. Ребенка признали погибшим.
Трагедия произошла 16 апреля. В момент падения дрона семья школьницы выбежала на улицу, однако она сама осталась в комнате. После взрыва отец начал разбирать завалы в поисках дочери, но вскоре произошел еще один взрыв, после которого начался пожар.
Ранее сообщалось, что мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ. Девушка получила ушиб плеча при падении обломков дрона. Медики оказали ей необходимую помощь, после чего отпустили домой.
Читайте также: