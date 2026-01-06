Дрозденко: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Волховском районе Ленинградской бласти

06 января 2026, 02:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Волховском районе Ленинградской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.





Падение обломков дрона произошло недалеко от деревни Бережки, включая территорию компрессорной станции. Сейчас там работают специалисты, устанавливая возможный ущерб.



Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы возникновения пожара также нет. Место падения обломков БПЛА оцеплено сотрудниками полиции, которые проводят все необходимые проверочные мероприятия.



Ранее сообщалось, что командир расчета беспилотных летательных аппаратов рядовой Марсель Галиулин уничтожил до 45 солдат Вооруженных сил Украины и три единицы бронетехники в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР.