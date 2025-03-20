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Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В городах Саратов и Энгельс объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
В Саратове также звучат сигналы тревоги. Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.



Ранее сообщалось, что количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые принадлежат ВСУ.

Также «Радио 1» передавало, что в России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.

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Оперштаб: для тушения пожара нефтебазы на Кубани привлекли 406 человек
20 марта 2025, 00:44

Фото: iStock/JohnnyH5

Количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые, по данным источников, принадлежат ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал оперативного штаба региона.
Ранее для борьбы с огнём привлекались 357 специалистов и 140 единиц техники, включая два пожарных поезда. Сейчас группировку расширили: в работах по ликвидации пожара задействовали 157 единиц техники. Площадь тушения составляет 4250 квадратных метров.

По информации штаба, спасатели сосредоточены на локализации огня в резервуаре, запорной арматуре и нефтепродуктах в зоне обвалования.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС на саммите в четверг выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов.

Также «Радио 1» передавало, что федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области.

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Каллас предложит дать Киеву два миллиона крупнокалиберных снарядов
Reuters: Каллас предложит ЕС предоставить Украине 2 млн боеприпасов в четверг
19 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.
Согласно документу, поставки боеприпасов стоимостью 5 миллиардов евро могут быть осуществлены в 2025 году. Каллас планирует представить инициативу на саммите ЕС в Брюсселе в четверг.

«Кая Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — указывает Рейтер.
Ранее в ЕС заявляли о намерении продолжить военную поддержку Киева, несмотря на критику недостаточной роли Брюсселя в мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит.

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Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи АЭС Украины под контроль США
Трамп заявил Зеленскому о готовности США помочь Киеву в управлении АЭС
19 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что Вашингтон готов помочь Украине управлять ее станциями, и что, если американские власти станут владельцами энергообъектов республики, — это будет лучшее средство защитить инфраструктуру.
«…Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг», — сказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
Ранее стало известно, на что согласился Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом.

Также политолог оценил согласие России отказаться от ударов по украинским энергообъектам.

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Белгородские власти призвали жителей приграничья к выезду в безопасные места
19 марта 2025, 22:03

Фото: istockphoto/N-sky

К выезду в безопасные места призвали жителей приграничья власти Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он вместе с чиновниками обошел несколько приграничных населенных пунктов.
«…Мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни. Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Обещали подумать...» — написал глава региона в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что это временные меры, и жители смогут вернуться, когда обстановка улучшится.

Кроме того, Гладков принес соболезнования семье бойца подразделения «Орлан», который погиб накануне 18 марта. Чиновник заверил, что родным военного окажут помощь.

Ранее были опубликованы кадры возвращения бойцов ВС РФ из плена.

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Политолог оценил согласие РФ на отказ от ударов по энергетическим объектам Украины
Решение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре выгодно РФ
19 марта 2025, 21:41

Фото: iStock/sb2010

Политолог Григорий Савельев заявил, что обоюдное решение России и Украины об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней будет выгодно Москве.
«Мы бьем по украинской энергетике с осени 2022 года и все, что хотели, уже уничтожили. При этом удары ВСУ по российским нефтебазам для нас очень болезненны. Так что соглашение нам на пользу», — отметил Савельев в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также отметил, что начало переговоров о безопасности судоходства в акватории Черного моря также выгодно для России, так как из-за украинских атак пришлось перевести Черноморский флот из Севастополя в Новороссийск.

Тем временем спецпосланник главы американского государства Стивен Уиткофф сообщил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине начнут обсуждаться в воскресенье (23 марта) в саудовской Джидде.

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил в беседе с RT, переговорный процесс будет долгим.

«Очевидно, что для заключения подобной сделки требуется участие обеих конфликтующих сторон. Следовательно, где-то за кадром в Джидде будут присутствовать представители киевского режима», — считает Фельдман.

По его словам, стоит приготовиться к долгому и сложному переговорному процессу. Он пояснил, что Москва не против перемирия, однако требует учитывать ее интересы. А вот Киев готовность к диалогу имитирует и просто тянет время, уверен эксперт.

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