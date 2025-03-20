Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ

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В городах Саратов и Энгельс объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
В Саратове также звучат сигналы тревоги. Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые принадлежат ВСУ.
Также «Радио 1» передавало, что в России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.
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Ранее сообщалось, что количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые принадлежат ВСУ.
Также «Радио 1» передавало, что в России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.
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Мария Моисеева