ДШРГ «Русич» ищет контакты рэпера Уэста после его слов о Гитлере

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)
Участвующее в СВО подразделение ДШРГ «Русич» захотело связаться с американским рэпером Канье Уэстом после его слов об Адольфе Гитлере.
«Большая просьба: у кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи. Только реальные предложения», — говорится в Telegram-канале подразделения.При этом цель не уточняется.
Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.
Читайте также:
Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций
«Выражает любовь при помощи ярости»: Канье Уэст оправдал нападение P. Diddy на певицу Кэсси
«Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт
Элина Позднякова