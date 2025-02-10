ДШРГ «Русич» ищет контакты рэпера Уэста после его слов о Гитлере

Российский боец ВС РФ Тасболат Ибрашев, в одиночку остановивший колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.