ДТЭК: на Украине повреждены две ТЭС

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Две тепловые электростанции были повреждены на территории Украины минувшей ночью. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в телеграм-канале.
Представители компании сообщили, что в настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия. В результате инцидента пострадавших нет.
Прежде сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. Атаке подверглись также объекты, расположенные в районе Днепра и Николаева. ВС РФ задействовали для ударов по военным целям беспилотники и ракеты «Калибр» и «Кинжал».
Также сообщалось, что ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. Атаке подверглись также объекты, расположенные в районе Днепра и Николаева. ВС РФ задействовали для ударов по военным целям беспилотники и ракеты «Калибр» и «Кинжал».
Также сообщалось, что ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова