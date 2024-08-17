Дубинский: ВСУ вторглись в Курскую область ради прикрытия краха в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о вторжении в Курскую область для того, чтобы прикрыть поражения ВСУ в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
В своём телеграм-канале он написал, что, по его «циничному» мнению, вся стратегическая задумка Зеленского состояла в том, чтобы при «гордом» выводе ВСУ с территории Курской области потеря Донбасса из-за военных поражений не ощущалась бы так болезненно.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, общая численность наступавших подразделений ВСУ составляла 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение противника в российском регионе остановлено.
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Александр Бойцов