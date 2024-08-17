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Переговоры между Москвой и Киевом невозможны до тех пор, пока на российской территории находятся украинские солдаты. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он назвал шанс на проведение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта в текущих условиях «абсолютно нулевым». По мнению репортёра, те на Западе, кто надеется на переговоры в сложившихся обстоятельствах, просто совершенно не знает русских. Пока хоть один украинский солдат находится на российской земле, никакие переговоры невозможны, заключил Боуз.
Украинские подразделения вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, численность противника составляла до 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение противника остановлено.
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Александр Бойцов