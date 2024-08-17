Журналист Боуз: Переговоры невозможны, пока ВСУ находятся на территории России

Боевики ВСУ нанесли новый удар в районе торгового центра «Галактика» в Донецке, где за день до этого, 16 августа, от обстрела и пожара пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня в результате удара различные травмы получили два человека, указано в материале.