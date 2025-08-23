Достижения.рф

Собянин сообщил о сбитом над Московской областью беспилотнике

Мэр Москвы Собянин информировал о ликвидации беспилотника силами ПВО
Над территорией Московской области силами противовоздушной обороны вечером 23 августа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.



По его словам, на месте падения обломков беспилотника незамедлительно были развернуты оперативные мероприятия.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин.
К работе привлечены расчёты экстренных служб, включая полицию и спасателей. Как сообщают источники в силовых структурах, воздушная тревога в столице и области не объявлялась. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. Специалисты изучают обломки для установления типа аппарата, его происхождения и маршрута полета. Подробности инцидента уточняются.

Ранее аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов.
