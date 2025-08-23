Собянин сообщил о сбитом над Московской областью беспилотнике

23 августа 2025, 21:55

Мэр Москвы Собянин информировал о ликвидации беспилотника силами ПВО

Фото: Istock/sommersby

Над территорией Московской области силами противовоздушной обороны вечером 23 августа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.





По его словам, на месте падения обломков беспилотника незамедлительно были развернуты оперативные мероприятия.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин.