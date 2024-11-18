Дуда: Украинская армия не может атаковать Москву из-за радиуса действия ATACMS

Анджей Дуда (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что украинская армия не сможет нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу с помощью ракет дальнобойных ракет ATACMS производства США, так как радиус их действия не превышает 300 километров.
«Ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, — это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва или другие большие города, отдаленные от Украины», — подчеркнул Анджей Дуда.
Президент Польши полагает, что данные ракеты не подойдут для применения их для ударов по всей территории Российской Федерации. Дуда поддержал решение Франции и Великобритании присоединиться к позиции Соединённых Штатов Америки и отменить ограничения на использование Вооружёнными силами Украины западного оружия. Он сожалеет, что Германия не стала присоединяться к этим странам.
Ранее официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик призвал защитить всех гражданских лиц.
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