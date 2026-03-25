Достижения.рф

Загадочные самолеты пересекли границу Украины и Польши

РИА Новости: самолеты без транспондеров прилетели из Украины в Польшу
Фото: iStock/Vital Hil

Два самолета с отключенными транспондерами пересекли границу Украины и Польши, выяснили журналисты РИА Новости.



Эти воздушные судна активировали свои транспондеры только перед пересечением границы. После этого они приземлились в аэропорту Жешува. Определить тип и принадлежность самолетов не удалось. Аэропорт «Ясенка» в Жешуве служит крупнейшим хабом для поставок западной военной техники на Украину. По информации властей Польши, более 95% всей помощи из стран НАТО проходит через этот аэропорт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша и Германия при расширении своих «ядерных возможностей» должны учитывать позицию соседей.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0