Загадочные самолеты пересекли границу Украины и Польши
Два самолета с отключенными транспондерами пересекли границу Украины и Польши, выяснили журналисты РИА Новости.
Эти воздушные судна активировали свои транспондеры только перед пересечением границы. После этого они приземлились в аэропорту Жешува. Определить тип и принадлежность самолетов не удалось. Аэропорт «Ясенка» в Жешуве служит крупнейшим хабом для поставок западной военной техники на Украину. По информации властей Польши, более 95% всей помощи из стран НАТО проходит через этот аэропорт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша и Германия при расширении своих «ядерных возможностей» должны учитывать позицию соседей.
