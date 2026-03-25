Патрушев заявил о возможной экологической катастрофе после атаки ВСУ на «Арктик Метагаз»
Последствия атаки на газовоз «Арктик Метагаз» могут создать серьезную экологическую угрозу для стран Средиземноморья. Об этом на совещании заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По его словам, повреждения судна, продолжающиеся очаги возгорания и выбросы газа способны привести к тяжелым последствиям для окружающей среды прибрежных государств региона. Патрушев отметил, что в настоящее время «Арктик Метагаз» дрейфует к юго-востоку от побережья Италии, при этом сохраняется риск его неконтролируемого захода в территориальные воды прибрежных стран.
Ранее, 3 марта, Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали в Средиземном море безэкипажными катерами Украины вблизи территориальных вод Мальты. По данным ведомства, всех 30 членов экипажа удалось спасти.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на судно по статье о международном терроризме.
Читайте также: