Гладков: ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели

22 января 2026, 00:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей, написал в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





Точное количество перехваченных БПЛА ВСУ в материале пока не указано. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.



