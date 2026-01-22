Гладков: ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей, написал в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Точное количество перехваченных БПЛА ВСУ в материале пока не указано. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее сообщалось, что число жертв при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани увеличилось трех человек. При этом количество пострадавших людей достигло восьми.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.