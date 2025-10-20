Серия взрывов в Одесской области попала на видео
Несколько взрывов прогремело в Одессе и окрестностях города. Об этом пишет Телеграм- канал RT на русском со ссылкой на украинские СМИ.
Кадры с места событий появились в местных пабликах. По предварительной информации, взрывы произошли на объектах в областной столице и городе Южном. Официальные лица пока никак не комментировали эту информацию.
Незадолго до этого серия взрывов прогремела в Черниговской и Днепропетровской областях.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников ВСУ на российские регионы. За три часа средства ПВО сбили или перехватили 15 воздушных целей над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями.
