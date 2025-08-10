Достижения.рф

ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Северска

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.



Отмечается, что мотострелки «Южной» группировки войск обнаружили и ликвидировали украинский пункт управления БПЛА в районе населённого пункта Северск. Объект был выявлен во время разведки.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесён при помощи 122-миллиметровой артиллерийской установки «Д-30», что лишило противника возможности эффективно контролировать свои действия.

Ранее в этот день ВСУ впервые атаковали беспилотниками территорию Республики Коми. Подробнее в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

