В Феодосии Республики Крым произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым, в результате произошло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий атаки.
«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — обратился к местным жителям Аксенов.Он добавил, что силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ над регионом на момент 13 октября 00:00 (мск).
Ранее сообщалось, что туристка сорвалась со скалы под Новороссийском. Спасатели провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей, спуская ее с 70-метровой высоты с использованием альпинистского снаряжения.