В Феодосии Республики Крым произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

13 октября 2025, 00:24

Фото: iStock/Distortion Media

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым, в результате произошло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.





По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий атаки.





«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — обратился к местным жителям Аксенов.