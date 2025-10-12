12 октября 2025, 23:32

Владимир Зеленский

Связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма Fire Point присвоила средства, выделенные на Украине на усиление системы ПВО. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.





Напомним, что Зеленский ранее анонсировал начало массового производства дальнобойной ракеты «Фламинго» в следующем году. Фирма Fire Point также объявила о разработке этой ракеты. Однако фактически компания просто приобрела лицензию на производство британской FP-5.





«Средства были (присвоены фирмой Fire Point и) перенаправлены на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group», — сообщил источник РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Виталия Куприя.