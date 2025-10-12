Связанная с Зеленским фирма присвоила деньги, выделенные Украине на усиление ПВО
Связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма Fire Point присвоила средства, выделенные на Украине на усиление системы ПВО. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.
Напомним, что Зеленский ранее анонсировал начало массового производства дальнобойной ракеты «Фламинго» в следующем году. Фирма Fire Point также объявила о разработке этой ракеты. Однако фактически компания просто приобрела лицензию на производство британской FP-5.
В Белгородской области пострадали взрослый и двое детей от атаки БПЛА ВСУ
«Средства были (присвоены фирмой Fire Point и) перенаправлены на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group», — сообщил источник РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Виталия Куприя.Собеседник агентства подчеркнул, что реальной разработки «Фламинго» не велось, и слова о создании «собственной ракеты» являются фикцией.
12 октября Зеленский пообещал, что в случае передачи американских крылатых ракет Tomahawk Украина применит их исключительно против военных целей и не будет атаковать мирное население России.
Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал откладывать начало отопительного сезона на Украине как можно дольше.