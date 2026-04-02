Раскрыты последствия атаки ВСУ на российский регион
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Калугу. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, мужчины получили осколочные ранения при падении обломков БПЛА. Обоих доставили в областную клиническую больницу. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор отметил, что всего в этот четверг, 2 апреля, силы ПВО сбили два беспилотника над территорией региона. На местах их падения работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Им потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел на трассе Красный октябрь — Бессоновка, где дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю.
