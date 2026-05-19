Местный житель Симферополя призывал уничтожить Кремль
В Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали 48-летнего местного жителя, который в Telegram призывал уничтожить Московский Кремль и совершать насилие в отношении русских. О задержании стало известно 19 мая из сообщения пресс-службы ведомства.
По данным следствия, безработный мужчина, имеющий гражданство России и Украины, публиковал комментарии с призывами к терроризму в мессенджере. На видеозаписи ФСБ видно, что задержанный использовал никнейм «Имам Шамиль» — отсылка к лидеру горцев Дагестана и Чечни, боровшемуся против Российской империи. В украинских группах он, в частности, призывал полностью уничтожить Кремль до уровня котлована.
Против жителя Симферополя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму в интернете) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму). Максимальное наказание по этим статьям — до семи лет лишения свободы.
Россиянина задержали за призывы к терроризму в соцсетях на Сахалине. Запись датируется 2021 годом.
