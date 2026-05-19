Местный житель Симферополя призывал уничтожить Кремль

19 мая 2026, 16:37

Мужчина в Симферополе призывал взорвать Кремль, его задержала ФСБ

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали 48-летнего местного жителя, который в Telegram призывал уничтожить Московский Кремль и совершать насилие в отношении русских. О задержании стало известно 19 мая из сообщения пресс-службы ведомства.