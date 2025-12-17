Два человека пострадали в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ВСУ

17 декабря 2025, 04:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате падения обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали два человека, повреждены несколько частных домов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Фрагменты БПЛА обнаружили на территории частного сектора в Славянске-на-Кубани и в поселке Прибрежный. Уточняется, что из-за атаки дронов ВСУ повреждены кровли и выбиты окна не менее чем в пяти жилых домах.



Пострадавших людей доставили в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.





«В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения», — говорится в публикации.