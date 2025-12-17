Два человека пострадали в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА ВСУ
В результате падения обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали два человека, повреждены несколько частных домов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Фрагменты БПЛА обнаружили на территории частного сектора в Славянске-на-Кубани и в поселке Прибрежный. Уточняется, что из-за атаки дронов ВСУ повреждены кровли и выбиты окна не менее чем в пяти жилых домах.
Пострадавших людей доставили в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.
«В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения», — говорится в публикации.На местах инцидентов работают все необходимые оперативные и специальные службы.
Ранее мы писали о том, что атака ВСУ на Славянский район началась около 00:45 ночи. Через некоторое время в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты.