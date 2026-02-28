Достижения.рф

Слуцкий предложил убрать комиссию за переводы в фонды поддержки СВО

Фото: istockphoto/Lordn

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой законодательно запретить взимание банковских комиссий с граждан при переводах в фонды поддержки военнослужащих в зоне СВО.



В своем Telegram-канале он сообщил, что в адрес партии поступает много жалоб на комиссии за такие платежи. По словам Слуцкого, люди — от пенсионеров в небольших деревнях до работников из регионов и представителей социально ответственного бизнеса — находят возможность помогать армии, но при этом их вынуждают дополнительно платить за сам перевод.

Депутат подчеркнул, что даже небольшие суммы в 20-30 рублей, если их суммировать, могли бы пойти на дополнительную помощь военным. В завершение он отметил, что ЛДПР намеревается предложить Банку России совместно проработать механизм реализации этой инициативы.

Никита Кротов

