Украинские военкомы мобилизовали мужчину вместе с дверью его авто

20 января 2026, 19:55

В Одессе сотрудники ТЦК вытащили мужчину из машины и избили его

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали водителя, вырвав его вместе с дверью из собственного автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеграм-каналы.