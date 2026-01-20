Украинские военкомы мобилизовали мужчину вместе с дверью его авто
В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали водителя, вырвав его вместе с дверью из собственного автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеграм-каналы.
В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как возле автобусной остановки военкомы силой вытаскивают мужчину из машины, вырывая часть обшивки двери, за которую он пытался удержаться. После этого его избивают, сажают в минивэн и уезжают.
При этом полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, никак не отреагировали на происходящее. На вопрос свидетеля о том, что делать с оставленным и поврежденным авто, они ответили, что необходимо вызвать оперативников.
Ранее житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от сотрудников ТЦК.
Читайте также: