05 января 2026, 23:20

Гладков: Два мирных жителя погибли в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два мирных жителя погибли в Белгородской области из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина погиб на месте от удара дрона до приезда скорой помощи. Другой БПЛА атаковал частный дом в селе Белянка Шебекинского округа, что привело к гибели ещё одного местного жителя.



Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.





«Вся Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал он.