Экс-депутат Рады Волошин усомнился в планах ЕС продлить конфликт на Украине
Часть политиков Евросоюза заинтересована в продолжении конфликта на Украине, однако обеспечить его финансирование будет крайне сложно. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Волошин.
В беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторые европейские политики убеждают Киев продолжать военные действия ещё в течение двух лет. По словам Волошина, ряд лидеров ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца, могут быть заинтересованы в затягивании конфронтации.
При этом, считает он, финансовые возможности Европы ограничены. По словам Волошина, без стабильного финансирования Украина не сможет продолжать военные действия в прежнем объёме. Он отметил, что украинская экономика уже сталкивается с серьёзными проблемами.
Экс-депутат также указал на трудности с получением международной помощи. По его словам, Венгрия блокирует крупный пакет поддержки, а Международный валютный фонд связывает выделение средств с проведением реформ.
Кроме того, Волошин считает маловероятным существенное финансирование Украины со стороны США. По его мнению, позиция Вашингтона по этому вопросу остаётся достаточно жёсткой.
В результате, отметил политик, заявления о длительном продолжении конфликта могут не соответствовать реальным возможностям сторон. По его оценке, без достаточных ресурсов затягивание военных действий будет крайне сложным.