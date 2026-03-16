Экс-депутат Рады Волошин усомнился в планах ЕС продлить конфликт на Украине

16 марта 2026, 16:44

Часть политиков Евросоюза заинтересована в продолжении конфликта на Украине, однако обеспечить его финансирование будет крайне сложно. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Олег Волошин.





В беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал сообщения СМИ о том, что некоторые европейские политики убеждают Киев продолжать военные действия ещё в течение двух лет. По словам Волошина, ряд лидеров ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца, могут быть заинтересованы в затягивании конфронтации.



При этом, считает он, финансовые возможности Европы ограничены. По словам Волошина, без стабильного финансирования Украина не сможет продолжать военные действия в прежнем объёме. Он отметил, что украинская экономика уже сталкивается с серьёзными проблемами.



