Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат заснял, как украинский военный стреляет по своему сослуживцу, который, возможно, получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно двигаться вперед. Солдат ВСУ расстрелял раненого товарища, после чего был наказан российским FPV-дроном. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Кирилл Федоров.