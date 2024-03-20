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Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак заявил, что в рядах ВСУ воюет около 100 румын и молдаван. Об этом пишет румынское издание Ziarul de Iasi.
«На данный момент в ВСУ зачислено не более 50 румын и почти столько же молдаван. Не все из них находятся на переднем крае», — сообщил наёмник .Он уточнил, что некоторые румыны числятся в батальоне Getica, а вторая часть — в других батальонах международного Легиона обороны Украины. Как утверждает Гетодак, батальон недостаточно оснащен вооружением.
До этого стало известно, что Вооружённые силы России ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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