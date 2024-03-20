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Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ

Наемник с позывным «Гетодак»: В ВСУ находятся по 50 румын и молдаван
20 марта 2024, 13:15
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак заявил, что в рядах ВСУ воюет около 100 румын и молдаван. Об этом пишет румынское издание Ziarul de Iasi.
«На данный момент в ВСУ зачислено не более 50 румын и почти столько же молдаван. Не все из них находятся на переднем крае», — сообщил наёмник .
Он уточнил, что некоторые румыны числятся в батальоне Getica, а вторая часть — в других батальонах международного Легиона обороны Украины. Как утверждает Гетодак, батальон недостаточно оснащен вооружением.

До этого стало известно, что Вооружённые силы России ликвидировали порядка сотни иностранных наёмников в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Ранее Минобороны сообщало, что за всё время проведения СВО на Украине было уничтожено 5 962 иностранных наёмника, большая чатсь которых является гражданами Польши.

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Оператор дрона ВС РФ поразил солдата ВСУ, убившего раненого сослуживца — видео
20 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/valio84sl

Российский беспилотный летательный аппарат заснял, как украинский военный стреляет по своему сослуживцу, который, возможно, получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно двигаться вперед. Солдат ВСУ расстрелял раненого товарища, после чего был наказан российским FPV-дроном. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Кирилл Федоров.
Федоров поделился, что убийство раненого украинского военного его же сослуживцем было заснято с помощью FPV-дрона добровольцев из Татарстана, который принимает участие в боевых действиях. Солдаты ВС РФ, увидев этот бесчеловечный поступок, решили наказать противника.

Отмечается, что украинский убийца был ликвидирован операторами FPV-дрона.



Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пленный боец ВСУ рассказал об отправленных в Авдеевку больных и стариках
Военнопленный Чобан: ВСУ отправляли в Авдеевку стариков и больных
20 марта 2024, 10:37

Фото: istock / Diy13

В ВСУ набирают много пожилых и больных мужчин. Об этом рассказал военнопленный украинский солдат, передабт «Известия».
Военный заявил, что проходил подготовку в Киевской области около Белой Церкви. Как утверждает пленный, до отправления на фронт у них не было строевой подготовки, только «постреляли пару раз из автоматов по мишеням».

«Так и берут всех подряд. Одни старики и больные попались. Мы там и не бегали, ходили туда-сюда. Ноги болят, куда бегать. Потом научили разбирать и складывать автомат. А потом оттуда забрали прямо в Авдеевку», — рассказал боец.
Чобан отметил, что в его подразделении витало настроение, «как будто никому это не надо».

Помимо этого, ряд украинских военных находятся на своих позициях по несколько месяцев, поскольку их не на кого заменить. Из-за этого в украинской армии чувствует усталость, отметил солдат.

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Производитель оружия заявил об индустриальной «войне мощностей» с Россией
Глава Nammo Брандтцег: в Европе производителям оружия не хватает мощностей
20 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/megaflopp

Исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег заявил, что Европе следует сделать доступнее производственные мощности для предприятий оборонной промышленности, в том числе оборудование и электроэнергию, передает Financial Times.
Брандтцег подчеркнул, что европейские страны живут в «режиме мирного времени», при этом значительная часть оборонной промышленности после начала украинского противостояния увеличила объемы производства. По его мнению, правительству Европы нужно рассмотреть законодательство, которое позволит наделить главу государства полномочиями приказать компаниям отдавать приоритет госконтрактам.

Ранее сообщалось, что Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Спасший командира танка «Алёша» от взрыва гранаты награжден орденом Мужества
20 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащего Сергея Солёнова наградили орденом Мужества, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В ведомстве сообщили, что Солёнов спас боевого товарища, который позже стал Героем России. Военный увидел, как над его товарищем кружит вражеский дрон, бросился на него и закрыл своим телом.

«Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии», - рассказал спасённый Солёновым Александр Леваков.

Позже Леваков стал командиром легендарного танка «Алёша», который в одиночку отразил атаку противника на Запорожском направлении. Тогда «Алёша» уничтожил восемь единиц вражеской техники.

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#сво
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Стало известно, для чего Зеленскому нужны французские военные на Украине
Рогов: Зеленскому нужны французские войска на Украине для репрессий
20 марта 2024, 08:53

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимы французские военные в стране, чтобы проводить репрессии. С таким мнением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — отметил он.
Как считает Рогов, зарубежные военнослужащие необходимы для того, чтобы «удерживать режим Зеленского на штыках».

Ранее начальник штаба ВС Франции заявил, что войска готовятся к участию в самых жестких конфликтах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Харьков прибыли говорящие по-польски военные
Марочко: говорящие по-польски военные приехали для охраны предприятия в Харькове
20 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Anna_Anikina

Говорящие на польском языке военнослужащие прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА новости, ссылаясь на собственные источники.
«На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке», – сообщил Марочко.
Как утверждает подполковник, подразделение прибыло с целью охраны предприятия и смены украинской военизированной охраны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#новости
#лнр
#польша
#украина
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Британия может отправить свои войска на Украину
Экс-глава МО Британии Уоллес: Лондон может отправить свои войска на Украину
20 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/ikholwadia

Британские войска рано или поздно могут отправиться на Украину, с таким заявлением выступил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, его слова передаёт Daily Mail.
«Бен Уоллес призвал установить три процента ВВП в качестве минимального уровня расходов на оборону, предупредив, что британским войскам, возможно, придется воевать на Украине», — цитирует издание слова бывшего главы Минобороны Королевства.

Уоллес также подчеркнул, что в настоящий момент экономика страны не может позволить себе улучшить финансирование Вооружённых сил, чтобы обеспечить из всем необходимым.

При этом, ранее союзническая Британии Германия в очередной раз подчеркнула, что не намерена отправлять своих военнослужащих в зону СВО. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря об отправке ВСУ ракет Taurus.

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#великобритания
#украина
#военные
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Губернатор Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска
20 марта 2024, 08:10

Фото: iStock/RamonCast

Обломки сбитой системой противовоздушной обороны ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сообщается, что никто не пострадал. Повреждения получили несколько крыш.

По словам Старовойта, в светлое время суток специалисты проведут обследование. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и заявлять об их обнаружении по телефону 112.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку на территорию Белгородской области, уничтожив десять снарядов РСЗО Vampire и ракету «Точка-У».

Напомним, вечером 19 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.

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#губернатор
#видео
#специалисты
#всу
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«Неожиданная проблема»: В Красном Кресте объяснили, почему люди без вести пропадают на СВО
МККК: Некоторые пропавшие на СВО не помнят номера телефонов родственников
20 марта 2024, 08:04

Фото: iStock/syahrir maulana

Некоторые люди, которые считаются пропавшими без вести в зоне спецоперации, просто не помнят номера телефонов родственников, об этом сообщила советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко в разговоре с РИА Новости.
«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости», — заявила Кушлейко.

Она также отметила, что найти человека в социальной сети, зная только его имя, иногда оказывается очень сложной задачей.

При этом, проблема с номерами телефонов близких людей касается не только военнослужащих, но и гражданских лиц, которые попали в беду в зоне проведения специальной военной операции, а теперь никак не могут связаться с семьёй и друзьями. С приходом в нашу жизнь смартфонов люди перестали заучивать на память номера телефонов, подчеркнула Кушлейко.

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#телефон
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