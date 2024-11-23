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В киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора, передает украинский телеканал «Киев24».
«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», — сказано в Telegram-канале СМИ.Причины взрывов и масштаб последствий неизвестны.
Перед этим ирландский журналист Чей Боуз призывал молиться о том, чтобы у лидеров Запада проявилось здравомыслие после слов президента России Владимира Путина про то, что страна имеет право бить в ответ по западным военным объектам.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда главы Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.
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Никита Кротов