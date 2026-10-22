Губернатор российского региона опроверг данные о десятках жертв атаки БПЛА
Информация о десятках погибших и масштабных разрушениях из-за атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, ложные сообщения распространяются в социальных сетях. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и проверять данные в официальных источниках. В результате налета никто не погиб, однако 25-летний парень получил серьезные ранения — врачам удалось его спасти.
Артамонов отметил, что этой ночью над регионом сбили порядка 20 БПЛА. Украинские дроны повредили фасады и остекление нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Обломки также упали на поликлинику на улице Меркулова. В момент ЧП учреждение не работало, а людей внутри не было.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летели 630 БПЛА, большую часть из них средства ПВО уничтожили на дальних рубежах. В результате налета пострадали два человека.
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